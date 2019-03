En "Identidad…", el autor de origen japonés destaca las consecuencias no

queridas de la globalización, aunque no asimila el auge del populismo a fracasos o distorsiones en la producción de riqueza y en la distribución de la misma. Resignifica el concepto histórico de identidad en base a la creencia humana universal de que uno tiene una dignidad interna que no se siempre se le reconoce.