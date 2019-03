La aparición malhadada de la sangre me ha llevado a hacer un puñado de cosas, pensando que tal vez el futuro es una quimera y que, como los perros, tan sabios, tan nobles, hay que capturar el momento, el presente, todo lo demás es una ficción, tanto el pasado que a duras penas recordamos, como el futuro que, temerosos, imaginamos. He escrito un nuevo testamento. He pedido al canal que no hagamos programa los viernes. He decidido ir todas las tardes al spa del hotel y darme baños de vapor y masajes. He vuelto a fumar marihuana los fines de semana. Me he obsesionado con hacer el amor cada noche. He resuelto manejar más despacio, no escuchando la radio argentina, sino las canciones que más me han gustado desde joven, algunas de las cuales me hacen llorar. He comprado boletos para ir a Madrid y Barcelona en el verano. He comprado pasajes para ir a Frankfurt y Berlín porque mi mujer estudió en un colegio alemán y habla el alemán perfectamente. He decidido ir a Lisboa una semana de agosto. Me he sentado a escribir cada tarde, pero ahora en camiseta y calzoncillos. Nunca había escrito en calzoncillos. Es una liberación. Peso menos. Se siente bien. Porque todo lo que escribo proviene de los testículos, y así los siento más aireados, menos oprimidos, y entonces la escritura fluye extrañamente, sin sobresaltos. Los testículos son, en mi caso, el cerebro literario, y allí se anidan los rencores, los odios, la furia asesina, todo lo que brota, turbulento, cuando escribo.