Apenas entró en funciones, la Fiscalía General cambió la versión de la extinta PGR y comunicó que en febrero de 2017 diversos procuradores de América Latina firmaron un convenio en el que las autoridades de Brasil se obligaron a proporcionar información con la condición de que los países no iniciaran ninguna acción legal contra funcionarios de Odebrecht, pues ya eran procesados en Brasil. A diferencia de otros países, México se ha negado a asumir ese compromiso específico, por lo que el gobierno brasileño no entregará la información en su poder. Si la fiscalía mexicana continúa sin suscribir dicha condición, no recibirá las pruebas y así, de manera deliberada, mantendrá las investigaciones estancadas.