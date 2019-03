Apuntar sobre las políticas saudíes sobre las mujeres para criticar al Reino no ayuda a mejorar la situación política regional. Estas críticas no configuran nada más que una campaña política de desprestigio contra la casa Saud. El enfoque en los problemas de las mujeres en Arabia Saudita está claramente motivado políticamente por sus enemigos, pero es una forma errónea que los desnuda en sus propias falencias e hipocresía en este momento en particular, más aún cuando la situación de las mujeres sauditas ha mejorado exponencialmente, cuando se les ha otorgado mayores derechos acompañados de un estatus mayor dentro la sociedad saudita, y están siendo incluidas en un proceso amplio de cambios nunca antes visto en el Reino.