Contrario a la creencia popular, los salarios también crecieron durante ese periodo. A menudo se atribuye el crecimiento de la época al auge de las tecnologías de la información, pero ese auge no habría sido posible si EEUU hubiera regulado más estrictamente las industrias emergentes para favorecer a las del momento. Vale la pena señalar que Europa Occidental y Japón, cuyas políticas fueron poco menos neoliberales que las de EEUU, terminaron produciendo relativamente pocas compañías tecnológicas nuevas y no lograron alcanzar los niveles de ingresos per cápita de EEUU desde 1990.