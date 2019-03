El más visible de estos desafíos es la crisis de refugiados. Es imposible cuantificar el número exacto de refugiados (o migrantes, como el gobierno colombiano prefiere definirlos) al cruzar a Colombia porque muchos se encuentran en la parte de atrás que pasan por los cruces fronterizos oficiales como Cucutá y Paraguachón, y no lo hacen. necesariamente registrado. Sin embargo, las cifras oficiales sugieren que treinta mil venezolanos cruzan la frontera hacia Colombia todos los días, de los cuales cinco mil no regresan. Casi todos los que regresan han ido de compras para comprar alimentos y medicamentos que no están disponibles para ellos dentro de Venezuela.