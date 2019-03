El momento más feliz del día ocurre cuando regreso de correr. De inmediato, mi hija entra al baño conmigo y, mientras me afeito y me ducho, ella me habla y me habla, siempre en inglés, aunque a veces roza apenas el español. Me habla del colegio, de sus amigos, de los chicos que le gustan, los temas que le inquietan, los asuntos que capturan su curiosidad intelectual. Es fascinante escucharla. Yo solo asiento, la acompaño, la sigo en su apasionado soliloquio. Ella necesita saber que la escucho, que la amo, que me río con sus bromas. No necesita conocer mi opinión, lo que necesita es saber que tengo la paciencia y el amor para escucharla, sin mandarla a callar egoístamente, sin decirle por favor, hijita, sal del baño y déjame tranquilo. Luego, mientras me visto, ella baila o hace contorsiones de gimnasia, y yo la sigo celebrando con una mirada risueña. Todo en ella me asombra, me alucina, me maravilla. Es flaca, amorosa, lista, curiosa, buena, buenísima, de gran corazón. A veces me pregunta cosas de política. No ve mi programa, a esa hora duerme, pero aun si estuviera despierta, tampoco lo vería, ella tiene intereses mejores, superiores. De hecho, cuando vuelve del colegio, siempre tiene una actividad, cuando no dos: karate, piano, baile, actuación y un largo etcétera.