Pero además he tenido suerte porque en cincuenta y cuatro largos años, que podrían ser las dos terceras partes de mi vida (si la fortuna me sonríe excesivamente y me permite llegar a los ochenta), no he sufrido ninguna calamidad, ninguna desgracia, ningún espanto mayor: no he peleado en una guerra, no he sido encarcelado, no he sido torturado (salvo sicológicamente por mi padre, cuando era niño), no he padecido enfermedades graves o terminales o terriblemente dolorosas, no he sido víctima de accidentes de tránsito o aéreos que me hayan dejado seriamente lesionado, no he sufrido ninguna pérdida familiar irreparable. He tenido una suerte del carajo, tengo una suerte del carajo. Qué es lo peor que me ha pasado, aparte de mi padre: me han operado del hígado; me han atropellado montando en bicicleta, rompiéndome el brazo; me he caído esquiando, sin grandes heridas que lamentar; me han despedido de las televisiones, por insolente o irreverente y por insultar a los dueños de los canales en vivo y en directo; han dado de baja a mis columnas semanales de tal o cual publicación, alegando que estaban reñidas con la ética periodística; y nada más, o más nada. O sea, las peores cosas que me han pasado son boberías, estupideces, mínimos rasguños físicos o sentimentales.