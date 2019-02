Pero mis sueños más felices, y quizás más frecuentes, tienen que ver con el fútbol. Desde niño he sido un apasionado del fútbol, aunque ahora ya no veo los partidos completos, solo veo los goles de la liga española, inglesa, italiana y argentina, y por supuesto los de las copas europeas y sudamericanas. No me enorgullezco de ello, sé que mirar el recorrido de una pelota, el vuelo de una pelota, el momento en que una pelota entra en un arco o una canasta, o sobrepasa una red, o ingresa en un agujero, es una costumbre humana tan obsesiva como probablemente estúpida: somos millones, billones, los que nos afanamos por ver cómo otros hombres persiguen una pelota, o le pegan a una pelotita, o la embocan en el lugar correcto, deseado. Pero, siendo el mono que soy, sueño mucho, muchísimo, con una pelota de fútbol, nunca con una de tenis o frontón, nunca con una de golf o ping pong, mucho menos con una de básquet o vóley, es siempre una pelota de fútbol. Y en mis sueños hago jugadas improbables, maravillosas, que dejan pasmados a mis rivales. Por ejemplo, la pelota viene por vía aérea cayendo como un meteorito y yo la amanso como si mi botín derecho fuese un guante de seda, la amortiguo, la subordino al imperio de mi inventiva maliciosa, y luego, sin que caiga al césped, saco una volea que nadie más en la cancha, y acaso en la historia del fútbol, podría improvisar con la belleza estética que me he permitido, y entonces la pelota hace un viaje aéreo curvilíneo y entra en el arco contrario y el estadio me aplaude de pie. Pero a mí esa genialidad no me ha costado ningún esfuerzo, la he improvisado porque soy bueno, muy bueno, el mejor. No sé en qué ciudad estoy, en qué club juego, eso no está tan claro, va cambiando. A veces juego en el Barza o el Atlético de Madrid, pero en ocasiones juego en la selección peruana, o en la argentina, nacionalizado. No meto goles de cabeza, no marco a nadie, corro poco en mis sueños, que corran otros, los menos aptos, los obreros del fútbol, yo soy un genio descollante y solo espero a que la pelota venga bajando y luego la amanso y saco el misil de volea y es un gol precioso, de antología. Después de meter el gol, no salgo corriendo, no me sobreexcito, espero a que mis compañeros vengan a felicitarme. Soy el mejor, no cabe dudas. Nadie en mi equipo, ni en el contario, podría convertir un gol así, tan bello como ése. Y la pelota no me llega nunca dando botes en el césped, no, llega por vía aérea, y va bajando, y voy midiendo con precisión milimétrica cómo voy a rasparla apenitas para que se amanse a mis pies y quede lista para el latigazo de volea. Qué curiosa esa obsesión mía por la pelota, por el pase largo que me llega por vía aérea, por los goles de volea, siempre de volea. Qué lindo es soñar con fútbol, son los sueños mejores, incluso mejores que los sueños sexuales, en los que soy un as en la cama.