Hasta que me enamoré de Daniela. Era bellísima, encantadora, brillante en los estudios, descollante en la universidad donde nos conocimos. Vivía con su madre en los suburbios. Manejaba un carrito amarillo. Amaba el rock argentino. Se sabía todas las canciones de Charly García en Sui Generis y Serú Girán. Me inició en el sexo luminoso, feliz. Fue la primera mujer que me hizo el amor hasta el final. Vivíamos aterrados de que quedase embarazada. No sabíamos cuidarnos. Yo era tan bobo que no sabía tirar con condón. Me ponía un condón y de pronto era un flan, una gelatina. Ella no tomaba pastillas anticonceptivas. Nos amábamos fumando marihuana, escuchando rock argentino, tirando en hoteles de Miraflores. Yo estaba enamorado como un perro, hasta los huesos, de ella. La convencía cada tanto de escaparse de la vigilancia de su madre y viajar conmigo. Viajamos a Nueva York, a Santo Domingo, a Miami, a San Juan. Daniela le tenía pánico al sida. En esos años no se sabía bien cómo se contagiaba. Tenía pavor a sentarse en el inodoro de un hotel en Puerto Rico o Manhattan, pensaba que podían contagiarla. Era un amor. Nos gustaba comer pizzas, tomar sangría. Cuando terminó la universidad, se fue a estudiar una maestría en Austin, Texas, y me dejó para siempre. Fui varias veces a visitarla, todavía enamorado de ella, pero ya tenía un novio tejano. Quedé fuera de juego, malherido. El resto de mi vida seguí soñando con ella. Es uno de esos amores que te persiguen el resto de tu vida.