Todo esto por supuesto es ilegal según el derecho internacional, pero forma parte del plan de desafiar a los EEUU y a los Estados sunitas del Golfo, mientras Irán busca elevar exponencialmente los precios del petróleo. Por otra parte, Teherán puede exportar cantidades menores de petróleo de su costa sur, sin necesidad de pasar por el estrecho, por lo que su economía podría sufrir menos que la de los otros Estados árabes. De allí que no debería descartarse la posición oficial de Irán en este tema. Cuando el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, y el presidente Hassan Rouhani hablan sobre el cierre del estrecho, lo dicen en serio. Podrían lograrlo en solo 48 a 72 horas, ya que el transporte comercial, por prudencia y bajo la presión de las compañías aseguradoras, optaría por no correr el riesgo de pasar por las aguas de Ormuz. En términos de respuesta, Estados Unidos, sus aliados y socios de la coalición no tendrían más variables de respuesta que una dura reacción militar.