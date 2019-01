Alguien te aconseja invertir tu dinero en un negocio. Tienes un amigo cocinero. Es un chef talentoso. Tu amigo te convence de abrir un restaurante. Hacen números juntos. Para comenzar, deben alquilar un local, porque comprarlo es demasiado caro, cuesta un millón de dólares, y no puedes gastarte toda tu plata en comprar el local, porque luego te quedarías sin liquidez. Bien. Alquilar el local cuesta doscientos mil dólares a la firma, por traspaso del negocio, y seis mil dólares mensuales. Equipar el local, amoblarlo, decorarlo, costará unos doscientos mil más. De modo que ya el primer año habrás invertido la mitad de tu millón en solo abrir el negocio. Más vale que funcione. Porque los gastos mensuales, sumando la planilla de empleados y los insumos de alimentos y bebidas, serán de diez mil dólares por semana, unos cuarenta mil al mes, es decir que el otro medio millón de tu capital estará invertido en pagar sueldos a cocineros y meseros y comprar comidas y bebidas. En números redondos, abrir el restaurante y mantenerlo activo el primer año demandará una inversión de más o menos un millón de dólares. Suena abrumador. Pero tu amigo, el cocinero, te asegura que el restaurante, si bien gastará cuarenta mil dólares al mes, venderá fácilmente sesenta o setenta mil al mes. Te promete entonces que pueden ganar veinte o treinta mil dólares mensuales, antes de impuestos. Es una cantidad muy estimable. Sí, es verdad, arriesgarás todo tu capital, pero si la suerte te sonríe, ganarás veinte mil dólares mensuales. Además, tendrás la satisfacción de estar dando trabajo a varias personas y mejorando la vida de tus comensales. Si tienes éxito, te sentirás un ganador. Pero luego lees las estadísticas y te enteras de que solo uno de cada diez restaurantes que se inauguran tiene éxito. Es decir, debes ser realista, lo más probable es que fracases, y cierres en un año o dos, y a duras penas consigas recuperar los doscientos mil del traspaso y un dinero menor por rematar los equipos. Perderías casi todo tu millón. Y quedarías como un perdedor, un fracasado, ante tu familia y tus amigos. ¿Qué haces? ¿Te arriesgas? Tu mujer te ruega que no lo hagas, te dice que no sabes nada de comidas ni bebidas, te asegura que el negocio fallará porque no has nacido para ser el dueño de un restaurante. Ella quiere protegerte. Te dice: te van a robar, te van a estafar, te van a enjuiciar. No quieres peleas ni discusiones con tu pareja. Le dices a tu amigo, el cocinero, que no te animas, porque no quieres abrir un negocio contrariando los deseos de tu esposa. El cocinero te dice que conseguirá otro socio. Piensas: si tienen éxito, voy a sentirme un pusilánime.