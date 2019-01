No obstante, un análisis desapasionado y realista -que no subestime el tamaño de la crisis siria y su tragedia- debe considerar que este conflicto aún no ha terminado, aunque si se han aclarado algunas líneas generales de sus resultados. Es innegable que esos resultados dejarán su huella en la propia Siria y en las relaciones con algunos países vecinos. Sin embargo, debido a su naturaleza dual, tanto interna como regional, es necesario tomarse un tiempo antes de declamar un listado completo de pérdidas y ganancias. El bando más fuerte en una guerra de las características del conflicto sirio no es necesariamente el más capaz de asumir la reconstrucción. Los cálculos de los poderes intermedios no siempre son consistentes con los de sus aliados locales. Además, la lógica que prevalece en el tiempo del miedo no es la misma que la de los días normales. También hay quienes creen que es imprudente celebrar la presencia militar de un bando u otro en suelo sirio; porque no se sabe si el pueblo sirio aceptara alguna tutela, ni ha expresado aún su deseo de coexistir con banderas que no sea la suya en su propia tierra.