Por último, todavía respiro sin sobresaltos gracias a mi querido Omar, que dirige las operaciones del spa para hombres en el mejor hotel de la isla. Apenas me ve, me saluda con entusiasmo, me comenta el programa, me conduce al casillero donde dejaré mi ropa, me procura toallas y sandalias, regula la temperatura de los baños de vapor al nivel que más me gusta, me sirve tés calientes con limón, me da masajes en la espalda y me consiente de un modo excesivo que me hace sentir un principito. Todos en ese hotel me conocen y tratan con cariño, soy un cliente habitual desde que se fundó, pero nadie me apaña más que Omar. Además, es un lector fiel y un televidente asiduo, y sus comentarios sobre la actualidad política suelen ser, a un tiempo, afilados y risueños. Cuando Omar masajea tenazmente mi espalda o atenúa los dolores musculares provocados por alguna caída esquiando, siento que le debo una felicidad que no podré pagarle, devolverle, pues cualquier propina será insuficiente.