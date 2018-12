Más, mucho más, me dolió que mi hermano, el ingeniero, y su encantadora esposa se negasen a recibir mis regalos. Podría entender que, una vez abiertos, no les gustasen y me los devolviesen, o que fuesen a la tienda a cambiarlos por otras prendas de esa casa reputada. Pero es que ni siquiera los abrieron, no se asomaron a curiosear qué había encubierto el colorido papel de regalo. Y eran buenos, buenísimos regalos: tres para él, tres para ella, en testimonio de mi profundo aprecio y gratitud. Corbatas y pañuelos de seda, perfumes, accesorios de cuero, cosas de tiendas finas que elegí con cariño para ellos. ¿Y por qué se negaron a abrirlos y me los devolvieron como si apestaran? Porque en una reciente columna prenavideña me permití recordar que mi hermano, hace muchos años, cuando yo acababa de separarme de mi primera esposa, y ella se había mudado a Lima con nuestras hijas, se convirtió en el consolador de mi esposa, en su socio y amigo, su inseparable compañero de decoraciones de jardines, apareciendo retratados juntos en las revistas de papel cuché, dando lugar a toda clase de chismecillos y habladurías, porque, como era previsible, a la Lima pacata y maledicente le parecía delicioso que mi hermano se cepillase a mi esposa, dado que yo no sabía o no quería cepillármela, y entonces él chancaba, alisaba, pulía y cepillaba el cuerpo fructuoso de mi señora esposa, que yo, tan puto, había dejado invicto. ¿Miento, fabulo, deliro, alucino? No, no, qué ocurrencia: solo recuerdo, recuerdo y cuento, recuerdo y escribo. Pero, claro, a ojos de ellos, los amantes furtivos, eso no se cuenta, de eso no se habla. Y ahora, ¿qué hago con los regalos devueltos por mi hermano y su mujer? No lo sé, pero mi suegra cumple años en enero y mi madre en abril.