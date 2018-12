Como está lloviznando, y el frío ha arreciado, las chicas me piden volver en taxi. Salgo a la calle y detengo a un taxi amarillo cuyo conductor se niega a llevarme, alegando que la ruta es muy corta. Finalmente consigo otro taxi amarillo, prometiéndole una buena propina al conductor. Sin embargo, el chofer me riñe, mientras maneja. Como casi todos los taxistas de esa ciudad, está malhumorado, furioso, impaciente, y descarga sus iras en nosotros, amonestándonos por tomar un taxi cuando bien podríamos haber caminado. En ese momento, pienso: pronto todos los coches serán automatizados y no habrá un conductor gruñón incordiándonos porque le viene en gana. Llegando al hotel, dormimos la siesta y luego nos metemos en la piscina techada, climatizada a 82 grados Farenheit. No es fácil encontrar hoteles con piscina en Manhattan. Hemos elegido ese hotel porque es muy moderno y tiene una piscina de natación estupenda. Para nuestra perplejidad, hay un salvavidas, vestido de rojo, subido en una silla elevada, cuidando que nadie se ahogue. Pero somos solo nosotros tres quienes nos bañamos, y toda la piscina tiene una hondura de entre tres y cuatro pies, de modo que solo podría ahogarse un enano. Le pregunto al salvavidas si alguna vez ha socorrido a alguien en trance de ahogarse. Me dice que no y se ríe, sabiendo que tiene un trabajo sosegado, exento de cualquier estrés. Pienso: este joven es feliz porque se contenta con poco, no es ambicioso, sabe que tiene un trabajo perfectamente inútil, innecesario, pero, a la vez, uno que no podría hacer un robot. Pienso: no habrá robots salvavidas, este joven no perderá su trabajo.