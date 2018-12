Aparte del edificio en construcción, hay otras razones que me inducen a pensar que no conviene ir a Lima esta Navidad. Seré franco. Cuando mi hermano Miguel trajo a tu casa, las navidades pasadas, a su reciente novia Julia, recordarás que ella no ganó muchas simpatías en la familia, y algunos le hicieron bromas pícaras, y Miguel se marchó, ofuscado. Conocí a Julia apenas tres minutos, cuando se retiraba de tu casa. No imaginé que, habiendo conocido recientemente a Miguel, quedaría embarazada tan pronto. Fue todo bastante increíble. Recuerdo que viajaron a Miami a recibir el año nuevo. No me animé a ofrecerles la casa. Al poco tiempo, le escribí un email a Miguelito, diciéndole que tuviese cuidado con Julia, que no se atropellase, que se tomase su tiempo y la conociese con calma, teniendo en cuenta el dineral que él tiene y la fama de magnate que se ha echado encima. Escrito el correo, a punto de enviárselo, me detuve y lo guardé. Semanas después, Miguelito me escribió, diciendo que Julia estaba embarazada. Seré franco, querida mamá: no me alegré. Me pareció una imprudencia que, recién conociéndose, fueran a tener una hija. Además, me preocupó que Julia fuese la hija de un general. Dime loco, intolerante, racista, acomplejado, pero no confío en los militares ni en los policías. Si una de mis hijas se enamorase de un general, o un coronel, o un teniente, me sentiría fracasado, destruido. Por eso no me alegré con la noticia del embarazo. Y, fiel a mi estilo, no lo oculté ni supe disimularlo. Y tú te molestaste conmigo por expresar esos reparos en mis columnas. Dejaste de escribirme. Me declaraste la guerra. Fuiste a la guerra en defensa de Julia y su familia. Viajaste con la mamá de Julia a Europa, decidiste que Julia y su familia eran las personas más maravillosas, adorables y virtuosas del mundo, y me diste de baja. Y esa guerra en defensa de Julia y su padre, el general, no se ha interrumpido. Desde luego, Julia y Miguelito estarán en la misa de gallo que organizarás con el padre Aldemir, y en la cena de Nochebuena, y en el brunch del 25. Yo, la verdad, no sé si tengo muchas ganas de verlos. Si estuviera allí, habría una cierta tensión. Prefiero no incomodarlos con mi presencia.