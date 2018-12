Al cabo de diez minutos, uno de los corsarios desertó y se retiró, a punto de desfallecer. Yo decidí quedarme, transpirando como un animal. Cuando el otro francés se puso de pie y salió, quedamos a solas, en los baños de vapor, la mujer del bikini invisible y yo. Entonces me armé de valor y le pregunté en inglés de dónde era. Abrió los ojos, me miró con simpatía y respondió dulcemente que era turca. Me dijo que vivía en Nueva York. Le pregunté en qué trabajaba, a qué se dedicaba. Me dijo que era modelo, aspirante a actriz. Le pregunté qué la traía a Barcelona. Me dijo que se había casado, estaba de luna de miel. Luego añadió que su esposo se hallaba arriba, en la habitación. Habían salido a cenar la noche anterior, la comida les había caído mal, su esposo se había quedado en la habitación, indispuesto, intoxicado, vomitando. Me preguntó qué hacía yo en Barcelona. Paseando, solo paseando, le dije. Luego me puse de pie, sin saber que mi esposa estaba viéndome a través de los cristales, desde su tumbona, y pensé en darle un beso fugaz en la mejilla, si seré imprudente, y le dije que estaba alojado en la suite 616, a sus órdenes, para lo que pudiera necesitarme. Ella sonrió y me dijo que increíblemente estaban alojados en la 615, mismo piso, la puerta de al lado. Si a la noche no puedes dormir, me tocas la puerta, le dije, y ella sonrió. ¿De verdad estaba casada, de luna de miel? ¿En serio se habían intoxicado? ¿O era una refinada mujer de compañía que se ofrecía en la piscina del hotel y por eso sonreía tan dulcemente? Luego, sin saber que mi esposa estaba viéndonos, me agaché y no le di un besito, pero acaricié su pie derecho, solo su pie derecho, y le dije eres muy linda, ojalá volvamos a vernos.