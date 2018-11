Antes, además, había que pasar por Madrid para llegar a Barcelona, pero ahora hay un vuelo directo desde Miami, con American, que debía de durar nueve horas, pero duró menos de ocho por el "viento de cola". El vuelo, por suerte, se me hizo leve. Vi tres películas y el capitán anunció que empezábamos a descender y un tripulante gordo, feo, afectado y odioso, con aires de superioridad, me quitó bruscamente los audífonos, a pesar de que le rogué que me los dejase puestos apenas diez minutos más, el tiempo que faltaba para que terminase la película inglesa, tristísima, escrita por Ian McEwan, sobre una pareja que se casa y no consigue superar la luna de miel, y no porque no se amasen, sino porque no sabían cómo hacer el amor. Odié al gordo feo, afectado, jetón, con ínfulas de dictador, me quejé con la jefa de cabina, protesté por el modo rudo y descondierado como me despojaron de los audífonos, pero no me quedó más remedio que ver el final de la película, imaginando los diálogos. Uno no entiende con qué criterio seleccionan al personal que atiende a la clase ejecutiva: pagas miles de dólares por el asiento y te subordinan a los malos modales de un simio tetudo que es todo menos humilde y servicial, dos virtudes que deberían adornar a un tripulante de una buena aerolínea. El sujeto se llamaba Eddie y parecía recién fugado de un presidio y todos en la cabina lo odiamos por su actitud arrogante, mandona, displicente.