Tanto me perturbó aquella joven que esa misma noche, en la cama con mi esposa, se lo conté todo, absolutamente todo. Le dije: "Es un bombón, una delicia, la chica más linda que ha ido en años al estudio; me hablaba y le miraba los labios y quería comérselos; se me paró de solo mirarla, no sabes el potito que tiene, es una maravilla". Mi esposa, que me conoce mejor que nadie, y sabe que no soy un hombre virtuoso o recatado o desprovisto de fabulaciones calenturientas, celebró, riéndose, mis cuentos de viejo verde y me pidió el currículum de la chica. Una vez que leyó su nombre, empezó a fisgonear en las redes sociales todo lo que era conocido o público sobre aquella señorita inquietante. No solo vio sus fotos, abundantes fotos en traje de baño, en playas paradisíacas, en destinos exóticos, sino que descubrió que era hija de un magnate venezolano, acusado de socio o amigote de la dictadura de ese país, y que dicho señor poseía una vasta fortuna y no se cortaba en exhibir sus aviones, sus yates, sus mansiones, una vida suntuosa de la que, por supuesto, también disfrutaba sin pudores mi flamante amiga y posible colaboradora. Mi mujer, riéndose de mi ingenuidad, me dijo que, si la chica tan linda, que a ella por lo demás no le parecía tan linda, era hija de un millonario venezolano acusado de chavista, era evidente que no me había visitado porque le gustase mi programa y en verdad desease trabajar conmigo, sino para, una vez dentro de mi equipo, grabarme, espiarme, tenderme trampas y celadas, envenenarme o, más probablemente, turbarme tanto con sus encantos como para que yo diese un paso en falso, y entonces grabarlo, grabarnos, y propalar el vídeo del escándalo, y enjuiciarme por acoso sexual. Por eso mi mujer me aconsejó que no hablase más con esa chica y que en ningún caso le diese cabida en mi equipo de trabajo. Yo no llamé a la chica linda, ni le escribí, y pensé que no vendría más al estudio.