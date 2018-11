¿No debería la UE tratar de persuadir o forzar a Teherán a que deje de "exportar el terror de la revolución islámica"? ¿La paz y la estabilidad en Oriente Medio no se beneficiaría con el fin de la intervención de Teherán en Líbano, Siria, Irak, Yemen y Bahrein, por no hablar de Afganistán y Pakistán? ¿No sería bueno si los actuales gobernantes en Teherán le permitieran al pueblo iraní un mayor espacio para la libre expresión y la participación en la configuración del destino de su nación? Sobre estos puntos, la UE no se ha expresado jamás.