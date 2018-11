Con los años me parece que he aprendido a ser un buen amante. En mi juventud era brioso, impaciente, atropellado. No sabía esperar, era una carrera de cien metros planos, a toda prisa. El poeta escribió: Es difícil hacer el amor, pero se aprende. Creo que he aprendido. Ayer, cumpleaños de mi mujer, fue un día profundamente erótico, un festival de los cuerpos y los sentidos, un intercambio de efluvios cálidos nacidos del amor más genuino. Este es, creo, un amor que no se romperá, durará hasta el fin de los tiempos en lo que a mí concierne. He tenido grandes amores, y con todos he sido irregularmente feliz, pero en el campo azaroso e impredecible del deseo nadie me ha sabido complacer mejor que mi actual esposa, treinta años recién cumplidos, al tiempo que yo arrastro ya cincuenta y tres años tosiendo, engordando y anunciando el fin del mundo en la televisión. Ayer, a media tarde, mientras nuestra hija dormía una siesta, mi mujer y yo nos conjuramos para tener un encuentro sicalíptico que nos dejó exhaustos. Pero era solo el preludio de los juegos a que nos abocaríamos a la noche, de nuevo nuestra hija ya durmiendo. Como la villa privada dispone de varias habitaciones, nos encerramos en un cuarto reservado al amor, de techos altos, cama con tules vaporosos y luces bajas. A diferencia de los coitos de mi juventud, que eran breves cuando no brevísimos, ahora he aprendido a domesticar al animal salvaje que llevo dentro y a sujetar las bridas, marcando los tiempos. Sé esperar, acompañar a mi mujer hasta el clímax y, solo cuando ella ha terminado y está satisfecha y me lo dice, me permito acabar yo también. Pienso que un buen amante debería ser paciente, humilde, dedicado. Un buen amante no debería terminar antes que su pareja, dejándola insatisfecha. En mi caso ella termina primero, siempre primero. Y no una sola vez, por supuesto. Normalmente nuestro amor es tan intenso y acalorado que ella termina dos veces y luego es mi turno de derramarme, vaciarme en ella. Pero anoche, treinta años se cumplen solo una vez y hay que festejarlos, mi mujer se permitió viajar al éxtasis cuatro veces, y yo me sentí puerilmente orgulloso por eso, y cuando acabé di tales alaridos simiescos que nuestra hija se despertó, pensando que mis gritos estentóreos se debían a que estaba peleando con alguien, o luchando por mi vida, víctima de la enfermedad pulmonar.