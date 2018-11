"En torno a estos "amores" o finalidades se organizan las "dos ciudades": la ciudad "terrena" y la ciudad "de Dios". En una, viven los "impíos". En la otra, los "santos". "Impíos y santos viven, no obstante, entremezclados. Como la cizaña y el trigo. Aquí tenemos libertad de ceder o no a las tentaciones de pecado, aceptar o no las ofertas de gracia."