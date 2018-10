Semanas después, aun traumatizado, peleando con los demonios y fantasmas que porfiaban por recorrer los pasillos polvorientos de mi mente, acudí a una casa de masajes eróticos, en un barrio acomodado, cuyos servicios se anunciaban en el periódico. Aquella tarde no fui al periódico, me disculpé, dije que estaba enfermo. Y estaba enfermo, sí, pero de la cabeza. Tenía que demostrarme a mí mismo que era capaz de follar con una mujer, aun si ella me parecía horrible, repugnante. Me exigía tamaña prueba de hombría: tener una erección con una mujer pagada por mí, sin importar que fuese gorda, o fea, o maloliente, o tonta. Si era un hombre de verdad, tenía que ser capaz de tirarme a cualquier mujer, o eso pensaba cuando entré en la casa de masajes, pagué y me asignaron a una chica con aire sumiso, pobretón. La chica, que vestía un uniforme blanco, como de enfermera, me dijo su nombre y me pidió que me echase en la camilla, solo con ropa interior. No me quité los calzoncillos ni las medias. Ella me dio un servicio de masajes que duró media hora. Mi cuerpo, tenso, a la defensiva, no produjo la menor reacción de placer.