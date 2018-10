Nunca más vimos a nuestros novios. Pasaron cuatro años de guerra fría para que mis hijas aceptasen mi amor por Silvia y me perdonasen mi vida licenciosa, disoluta. No volví a ver a mi primera esposa, salvo un encuentro casual en un restaurante. Conocí una forma sosegada de felicidad familiar que hasta entonces ignoraba. Descubrí una suma de placeres eróticos que Silvia me fue enseñando con maestría, impudor y complicidad. Desde que nos mudamos a Miami, he sido tan feliz con ella que no he tenido amores ni noviazgos clandestinos. He sido fiel a ella, leal a ella, y no me ha costado ningún trabajo. Cuando ella va a Lima, toma un café cada tanto con la mujer que le rompió el corazón, ahora son amigas. Cuando voy a Buenos Aires, camino por las sombras para no encontrarme con mi ex novio rencoroso. A veces pienso en María, en los besos que nos dimos en Madrid, y Silvia lo sabe, no se lo oculto, ella lo sabe todo sobre mí, aun mis secretos más íntimos, inconfesables. A veces pienso en un modelo que vive en Nueva York, y ella por supuesto también lo sabe, ella me lo presentó. Pero mi cuerpo ya desvaído no me pide otros cuerpos que no sean el de mi esposa, porque con ella soy feliz de una manera desbordada, desmesurada, que se parece demasiado a la perfección, al éxtasis, al nirvana, al cielo que tantas veces me prometió mi madre, solo que ya estoy en el cielo hace once años exactamente, sin haberme muerto todavía, suerte la mía.