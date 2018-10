Venezuela en 20 años de saqueo mal llamado revolución ya no es el prometedor país petrolero, tampoco la tierra de las mujeres bonitas, de la gente risueña, es simplemente una guarida de hampones, unos empoderados y otros envalentonados ante la impunidad que es la norma y la permisividad para delinquir y sobre todo la transformación de hombres y mujeres unos en malandros, otros en mendicantes y la gran mayoría en personas desesperadas que no ven más que la posibilidad de irse aunque no se tenga trabajo donde emigran y sean rechazados porque como todo éxodo incontrolable, lleva buenos y lleva malos y es imposible no generalizar trayendo con ello el rechazo y la estigmatización a todos.