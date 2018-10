El mayor mérito del #MeToo es haber hecho evidente desde Hollywood al mundo lo que todas y cada una de las mujeres ya sabíamos. Ese movimiento terminó de imprimir un nuevo código de convivencia por el cual cuestiones que antes estaban naturalizadas ya no lo están. Una mujer pasada de alcohol que no puede decir "no", no está diciendo "sí". Un jefe de cualquier tipo no tiene derecho de pernada sobre sus subordinadas. Una mujer puede vestirse como se le da la gana y eso no habilita a nadie a disponer sexualmente de ella. Lo que hoy es una obviedad, hasta hace muy poco tiempo no lo era. Por eso el "yo también" se convirtió en una cadena de fraternidad, lo que no indique que todas las mujeres pensamos del mismo modo aunque tengamos en común un pasado de siglos de despojo, humillación y violencia.