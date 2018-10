-¡Pero tú no me agradeces nada de eso! ¡Lo que recuerdas es que parecía borracho y que me caí en el museo! ¡Y me humillas, diciéndome en el cine que me parecía al personaje de Bradley Cooper! ¿Cómo puedes decirme eso? ¿No te das cuenta de que me estás destrozando el corazón? ¡Yo jamás te he humillado como él humilla a su novia en la película!