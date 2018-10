Sigilosamente, procurando no hacer ruido, volví a besar a mi esposa, mientras ella espiaba de soslayo los movimientos del perrito. Pensé que esta vez nos dejaría en paz. Supe que me había equivocado cuando ella empezó a reírse. Como las risas y el erotismo no saben cohabitar, no pude seguir besándola. Mi esposa señaló al perrito: estaba en dos patitas, tratando de subir a la cama, mirándonos, vigilándonos, controlándonos, celándonos. Miraba y lloriqueaba, como si nadie en el mundo lo quisiera. Nos reímos, qué más podíamos hacer. De inmediato, lo subí a la cama y repitió la operación de control y posesión sobre nuestros sentimientos: se instaló en medio de nosotros, separándonos, me besó en los labios, me lamió las mejillas, hizo lo propio con mi esposa, y luego se arrellanó, tan cómodo, allí mismo, en el centro mismo de la cama, como diciéndonos de aquí no me mueve nadie, y si habrá un festín amoroso esta noche, yo quiero ser parte de él. Mi esposa, entretanto, no paraba de reírse. Decía que había tenido una perrita cuando era niña, pero esa mascota no era tan celosa y posesiva ni irrumpía en la cama de sus padres cuando ellos querían tener un momento de intimidad amorosa. Le parecía absurdo, desmesurado e hilarante que nuestro perrito no me dejase besarla.