Tuvimos un reencuentro después de cuatro años sin vernos, vinieron a mi casa, se tomaron fotos con su hermana menor, conocieron a mi esposa. Pareció, por un momento, que nos habíamos reconciliado, que ya todo estaba bien, que volveríamos a ser tan cómplices y amigos como antes de la gran pelea, del error conspicuo que manchó mis otras decisiones, casi todas acertadas. Pero me equivoqué. Aquella ocasión me dijeron que no querían que subiese la foto del reencuentro familiar a mi página de Facebook y, resignado, entristecido, acaté la prohibición, qué más podía hacer. Desde entonces, nos vemos una o dos veces al año, generalmente allá, en Nueva York, porque mucho no les provoca venir a Miami. Les he propuesto viajes, pero siempre han declinado, o ni siquiera han respondido para decirme no, gracias. Les he seguido dando dinero, todo el que pedían, y me he sentido bien por eso, no me arrepiento ni un segundo. Les he dado plata cuando me la han pedido y, sobre todo, cuando no me la han pedido, porque me parecía que era una manera, entre las pocas que me iban quedando a mano, de demostrarles cuánto las quería. Por eso, siempre que voy a Nueva York, llevo mi chequera, y le dejo un cheque a cada una.