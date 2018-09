Recordando el consejo que le dio un tío riquísimo que ya falleció, con el que solía almorzar una vez por semana, beber abundante vino blanco y reírse de la familia, el escritor ha diversificado su patrimonio, ha sido cuidadoso en sus inversiones y ha apuntado no tanto a multiplicar a toda prisa su riqueza, sino a preservarla, a no perderla. Su hermana ha dilapidado millones en la Bolsa, por ignorar ese sabio consejo, por dejar que la codicia la enceguezca. Su hermano se ha endeudado masivamente por querer ser mucho más rico de lo que ya era, y luego ha terminado siendo, en la práctica, un empleado de los bancos a los que debe tanto dinero. El escritor, que ya había perdido dinero en las Bolsas de Lima y Buenos Aires, ha preferido no comprar acciones, salvo las de Amazon, en las que vio un gran potencial, y ha comprado bonos conservadores, redimibles en cinco años, con tasas de interés que en promedio suman seis por ciento al año, y ha adquirido suites de hoteles que, cuando no las ocupa él o su familia, le generan un rendimiento mensual que comparte con el hotel que las administra, y ha dejado una parte de su riqueza en dinero en efectivo, en numerosas cuentas bancarias ("el efectivo es el rey"), y ha preferido no asociarse con nadie, porque es paranoico y desconfiado y presume que sus socios potenciales acabarán siendo, cuando el viento sople en contra, enemigos rencorosos y litigantes, y por eso ha dicho que no a diversas ofertas de inversión: un restaurante, una línea de pastillas para el pelo, un aceite de marihuana para la piel, una película basada en uno de sus libros (esta última es la que más lo ha tentado).