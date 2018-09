Pero, cuando viajamos, no todo es caminar y mirar, o manejar y mirar, o echarse en el parque y mirar. Uno se cansa, por supuesto, y entonces el cuerpo pide con sobradas razones que lo mimemos y consintamos. Es aquí donde me he vuelto un señorito, un sujeto blando y autocomplaciente: al final de la tarde, volvemos al hotel, más o menos exhaustos, y entonces me dirijo al spa y me abandono al placer de unos masajes severos, de alta presión, no tan suecos, porque no me gusta que el masajista se haga el sueco, que desaten los nudos de tensión y distiendan los focos de dolor, rebajándome a la condición de bebito baboso boca abajo. Me he vuelto adicto a los masajes, los baños de vapor, los baños en agua caliente, y fácilmente paso dos horas allí, dondequiera que me encuentre, y por eso elijo un hotel solo si posee un buen spa, un servicio de masajes y una piscina. No podría probar que merezco esos masajes o aquellas formas excesivas de quererme, es probable que esté siendo demasiado generoso conmigo mismo. Pero, descreído de las religiones como soy, profundamente desconfiado de las otras vidas que nos prometen o con las que nos amenazan, bastante seguro de que no hay un alma escondida en mi organismo, me digo melancólicamente que todo lo que soy es mi cuerpo, mi cuerpo estragado y adiposo, mi cuerpo viejo y en declive, mis músculos y mis nervios, mis huesos y mis nalgas, mis órganos corrompidos y mi pelo exuberante, y como soy eso y nada más que eso, me esmero en cuidarlo, con el mismo celo o la misma devoción con que otros, mi madre por ejemplo, cuidan su alma, su vida espiritual. Yo no tengo alma, pero tengo espalda, y mientras otros rezan piadosos, yo someto mi cuerpo a la pericia de un masajista al que prefiero no hablarle. Los viajes, entonces, solo serán perfectos si, al final de la tarde, me reservan aquellas formas supremas de gratificación corporal, antes de una gran cena, aunque las sesiones de masajes a veces pueden provocar sorpresas más o menos incómodas o hilarantes, cuando (y esto es infrecuente) mi colgajo genital decide despertar, erguirse y mostrar su inopinado bienestar: en esos casos, lo mejor es guardar silencio, fingir que nada está ocurriendo y esperar a que la mascota vuelva a dormir la siesta.