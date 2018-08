Y tengo que asegurar que yo no puedo más que desear la mayor honestidad en los líderes opositores, y es por eso que pido que los que se ven señalados de corrupción se defiendan y aporten todas las pruebas de su inocencia y honradez. Pruebas, no la canallada con la que respondió Henrique Capriles el pasado 23 de agosto cuando con ese estilo de redomado necio aferrado a muletillas y refranes dijo: "…el que no la debe no la teme. Somos los principales interesados en que se investigue sin falsedades lo que tenga que investigarse. No vamos a perder el foco de lo verdaderamente importante ¡Seguimos trabajando! ¡Qué otros se ahoguen en sus ollas!"