"Para ser claros, no hay información que conecte al Imam Siraj Wahhaj con los presuntos crímenes de su hijo en su campo de Nuevo México", publicó el NYT. Pero el periódico ignora un factor clave, explicó a Infobae el ex fiscal federal Andrew C. McCarthy, uno de los fiscales principales en el caso de la conspiración en los ataques del World Trade Center de 1993. El tribunal de primera instancia solicitó a los fiscales una lista de cómplices no acusados, un procedimiento estándar antes del juicio, dijo el ex fiscal. Este es un asunto técnico que permite declaraciones que de otro modo podrían estar prohibidas como testimonio para ser escuchados, Wahhaj debió haber sido incluido y por alguna razón, equivocada, no lo fue quedando fuera de la investigación.