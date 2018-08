Los días posteriores, tras desayunar a media mañana, nos dirigimos a la playa Butterfly. Fue entonces cuando nuestro perrito conoció la playa, el mar. ¡Cómo gozó, cómo corrió extasiado por la arena, cómo se alegró conociendo a otros perros, cómo jugó con las olas que agonizaban, lamiéndoles las patitas! ¡Fue un espectáculo maravilloso verlo en una playa por primera vez! El mar estaba helado, por supuesto, lo que no impidió que me diese unos buenos chapuzones, recordando las playas en las que, sin protector de sol, porque mi padre decía que esas cremas eran para las mujeres, no para los machos, fui feliz de niño, como La Herradura, Villa, El Silencio, tantos miles de kilómetros al sur, en ese mismo océano de aguas bravas, frías y arenosas. Lamentablemente, no hay en todas las playas de Santa Bárbara una sección confortable que ofrezca tumbonas ni sombrillas en alquiler, así que nuestras visitas al mar eran breves, una hora, hora y media, no más, porque no tolero exponerme tanto al sol, y eso que me embadurno masivamente con protector grado cincuenta. Luego de los baños de mar, almorzamos siempre en un hotel muy refinado en la playa de Montecito, una propiedad bellísima, de arquitectura colonial, en la que uno podía sentirse como en San Miguel de Allende, todos los camareros mexicanos tan amables y encantadores, especialmente Hugo Abrego, casi todos además me conocieron del programa y se esmeraron en servirnos con suma generosidad. Luego, de camino a nuestro hotel, tuvimos el buen tino de parar en una heladería famosa del centro de Santa Bárbara, ¡menudos helados de café venden allí! ¡Había helados de café brasilero, turco, colombiano! ¡Con lo que me gustan los helados de café! Ya luego la tarde se deshacía, lenta y perezosa, en las tumbonas a la sombra del hotel bien arriba de Santa Bárbara, y mientras las chicas hacían amigas en la piscina de agua salada, yo caminaba al spa a tomar un masaje reparador.