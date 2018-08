No va a pasar, me temo. Y sin embargo, a muchos nos invade hoy la sensación de que esta vez estamos ante algo de veras grande. Una revolución, en el sentido inaugural del término. Un cambio de época potente y definitivo. Si aquella denuncia de 2008 fue la foto, los ocho cuadernos de Centeno revelados en 2018 son una radiografía precisa de la mafia. Una radiografía que quedará indeleblemente registrada durante un proceso judicial terminado en condenas ejemplificadoras para sus integrantes. El fin de la impunidad, acaso. El comienzo de una república verdadera y posible. No un país utópico en el que la corrupción no exista, cosa que en ningún lugar sucede; pero sí un país donde los episodios de corrupción sean una excepción perseguida por las instituciones y no la regla promovida por los gobiernos mientras la Justicia garantiza la impunidad perenne.