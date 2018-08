Quería ver a mi madre, abrazarla, pero no sabía si ella tenía ganas de verme. En nuestro último encuentro, tres meses atrás, el aire se había enrarecido, habíamos discutido, ella me había hecho sentir un intruso en su casa, un intruso y un infidente en su familia, y yo me había prometido no visitarla, mientras durase nuestro desencuentro. Sin embargo, pasadas las semanas, y estando en Lima por tan pocos días, me parecía que no tenía sentido prolongar la guerra fría, cultivar el rencor, hacer hincapié en nuestras discrepancias morales o intelectuales. Aunque, debido a su honda fe religiosa, a ella no le gustasen mis libros ni mis columnas, seguía siendo mi madre, y una madre adorable, y tenía ya setenta y ocho años, y yo sentía ganas muy vivas de abrazarla y decirle cuánto la quería, dejando atrás nuestro entredicho. Además, quería que viese lo grande y linda que estaba mi hija Zoe, y conociese al perrito Leo, de seis meses, convertido en la estrella rompecorazones de la familia.