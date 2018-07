Lo honesto es decir que ya es poco lo que puede sorprenderme de esta "Compañía actoral" con sus nombres de acuerdo al orden de aparición: Coordinadora Democrática… Mesa de la Unidad Democrática… Frente Amplio Venezuela Libre… Quizá hasta se me esté olvidando alguno pero realmente no importa porque es un alias del mismo mamotreto. Mamotreto concebido para sostener a los destructores de un país que bien pagan a quienes les dejan hacer y deshacer. Y así cada tanto aparecen los mismos descarados hablando de elecciones, ofreciendo desde tarjetas "Mi negra" que realmente podemos considerar la "Master Black" con la que se ríen de los más pobres y los más burlados, hasta las últimas ofertas del que recibió de una ciudadanía harta la más contundente respuesta el pasado 20 de mayo al cuento de que a cada niño le daría un "Plástico" en dólares, a cada anciano su billetico en moneda dura y por supuesto la tentación para cada canalla que se le pegue que no es otra que la máxima de todo corrupto: El que da y parte le toca la mejor parte y más si le ponen donde hay.