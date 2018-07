Cuando Jimmy Barclays era un niño y se creía inmortal y corría sin esfuerzo como si estuviese caminando, su padre, cojo, pistolero, cazador de animales, militar frustrado, y su madre, beata, santurrona, pía entre las pías, devota a tiempo completo, lo veían con creciente preocupación por un número de hechos aciagos o inquietantes para ellos, a saber: Jimmy no quería disparar pistolas ni matar animales; detestaba ir de campamento con los preceptores morales de la cofradía religiosa en la que militaba su madre; odiaba ir a la playa y exponerse al sol sin protector, porque su padre le decía que los machos no usaban cremas solares ni se lavaban el pelo con champú (tal vez por eso el señor Barclays se quedó calvo bien pronto); se encerraba en su cuarto a leer novelas de aventuras y escuchar programas de fútbol en la radio a pilas; era delicado, afectado, curioso, preguntón, y le interesaba tanto la política que su padre lo mandaba a callar; no sabía tirarse de cabeza a la piscina, a diferencia de sus hermanas mayores, que lo hacían con gracia, perfectamente, y cuando lo intentaba, azuzado por su padre, se daba unos panzazos bochornosos con el agua, provocando risas e hilaridad entre sus familiares y amigos, y tampoco sabía bucear por el pequeño túnel que comunicaba a la piscina de adultos con la de niños, y todo parecía darle miedo y apocarlo, y su padre se enfurecía y lo insultaba en inglés; cuando jugaba al fútbol con sus hermanos en la cancha de césped bien recortado de aquella casa en los suburbios arenosos de Lima, narraba de un modo atropellado, afiebrado, lo que estaba ocurriendo, volviendo loco a su padre, quien, a los gritos, le exigía que se callase la boca, dejase de farfullar idioteces y jugase como un hombrecito, pero a los ojos de su padre, tan machazo, él no era capaz de hacer nada como un hombre; y, a diferencia de sus hermanos, que se enamoraban de las primas más lindas, mostraba una apatía o abulia o desinterés por las chicas y las mujeres en general, tanto que su madre, a solas, susurrando, le preguntaba si no escuchaba la voz de Dios, llamándolo a ser sacerdote.