A sus hijas mayores no las ha visto hace dos meses. Le preocupa la salud mental de su hija mayor. No sabe si está recuperada de una severa crisis depresiva que la atacó semanas atrás. Le asusta que ella tome muchas pastillas sin prescripción, como él ha hecho imprudentemente durante años; le asusta que se haga adicta a los opiáceos, una plaga que se ceba con algunos de los espíritus más sensibles de su generación; le asusta que no tenga ganas de vivir. No sabe qué hacer para ayudarla. Le transfiere dinero, le escribe a menudo, le pregunta si está bien, si le hace ilusión que vaya unos días a visitarla. Pero no tiene respuesta. Hay dos maneras de interpretar ese silencio, piensa Barclays: ella está bien, tranquila, enfocada en sus cosas, y no necesita mi compañía; o ella está mal, todavía deprimida, confundida sobre su futuro, pero es orgullosa y no quiere pedirme que vaya. En cualquier caso, él piensa que solo debe ir si ella aprueba la idea. Y espera a que ella le dé una señal. Y se pregunta si no sería mejor aparecerse, decirle ya llegué, estoy acá, quiero verte, ven a mi hotel. Porque él no sabe dónde vive ella. Desconfiada, ella no ha querido decírselo. Barclays sabe el barrio donde vive su hija, pero ignora la dirección exacta. ¿Y si voy a Nueva York con el único propósito de verla y ella me elude y se vuelve translúcida, inasible? Es mejor esperar. Entretanto, le escribe a su segunda hija y ella le confirma que su hermana mayor está bien. El día en que tiene que viajar, recibe un correo de su hija mayor: "Pa, gracias por la plata, no necesito que vengas, estoy bien".