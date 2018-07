Barclays viaja a Nueva York y visita a sus hijas. No les pregunta si es un buen momento para ir a verlas, pues teme que no le respondan, decide anunciarles que está en la ciudad. No tiene sus números de teléfono porque no usa el teléfono. Alguna gente se sorprende, se enoja o se escandaliza porque él no usa ciertos dispositivos tecnológicos de moda que facilitan la comunicación. Detesta el celular, lo enciende solo para escuchar los mensajes. Piensa que los diálogos telefónicos suelen ser inoportunos, insinceros, inútiles. Prefiere el correo electrónico y por eso viaja con una tableta. Les escribe a sus hijas, invitándolas a cenar en el hotel en que se aloja, el Carlyle, en la parte alta de la isla de Manhattan, cerca del parque señorial en el que le gusta extraviarse, pensando en la novela que quisiera escribir, maliciándola, celebrando que nadie lo reconozca ni le pida una foto. Sus hijas responden con entusiasmo. Comen juntos los tres, él pide lo de siempre al camarero chileno, Alberto, que ya es su amigo, el lenguado con mantequilla y alcaparras. Acabada la cena, pasan al bar. Su hija menor anuncia que debe irse, tiene un viaje a Los Ángeles temprano y debe hacer las maletas. A solas en el bar con su hija mayor, él le pregunta cómo va todo. No le pregunta por su vida sentimental, por sus novios, no quiere incomodarla. De pronto, ella enmudece, baja la mirada, se ensimisma con aire melancólico y, traspasada por una tristeza que a él le resulta inexplicable, rompe a llorar. Barclays la abraza, le acaricia suavemente la cabeza, le pregunta cuál es el problema, qué puede hacer para ayudarla. Ella dice: