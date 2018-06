De pronto la Argentina, que se había convertido en una selección fantasmagórica, cenicienta, en pena, ya casi haciendo las valijas, ha renacido con el triunfo de Nigeria, qué alegría, o qué alivio. Es verdad que perpetró un partido horrible ante Croacia. No es menos cierto que los croatas ejecutaron un partido perfecto y que son muy virtuosos en este juego (en el mundial del 98 eliminaron a Alemania con una goleada idéntica de 3-0, si eso sirve de consuelo). ¿Puede la Argentina recuperarse de la honda depresión que la agobia y derrotar a Nigeria? Claro que puede. Es más: estoy convencido, pero tal vez la pasión niebla la razón, de que Argentina le ganará a Nigeria y clasificará segunda y en octavos se medirá con Francia y le ganará por las bravas y entonces será otra Argentina, acuérdense de mí. Ahora es cosa de recobrar la confianza, jugar fino, desplegar un juego sanguíneo, apasionado, que nazca de los cojones y las tripas, y no tanto del cerebro o del pecho frío, y meterle tres o cuatro goles a Nigeria, suficientes para clasificar y, sobre todo, para que el alma vuelva al cuerpo y la ilusión estropeada florezca de nuevo. Aunque malherida, Argentina todavía está viva. Las derrotas, los fracasos, si no te matan, bien pueden fortalecerte. Es cosa de aprender con humildad de todo lo que se hizo mal ante Islandia y Croacia. Por suerte, aún están a tiempo, el azar les ha reservado una última cita con la historia, y creo que, conscientes de su buena fortuna a pesar de todo, no van a malgastarla. Insisto en lo que le rogué a Sampaoli la semana pasada: Armani debe cuidar el arco; hay que jugar con línea de cuatro en defensa; hay que confiar en los más talentosos, en los más avezados, en los mariscales con más medallas ganadas en tantas guerras sin cuartel, no importa si todos ellos son amigos de Messi, ¿por qué Messi jugaría mejor con sus enemigos? El partido con Nigeria es una final anticipada y hay que ganarla como sea, jugando artísticamente o jugando testicularmente. Yo pondría a Armani; a Mercado, Otamendi, Fazio y Tagliafico; a Mascherano, Lo Celso y Dybala; y a Messi, Higuaín (o di María) y Agüero. Si lo que necesita la Argentina es convertir goles, ¿por qué no probar a Dybala con Higuaín, que tantos han marcado juntos en la Juventus? Si Messi despliega su mejor juego cuando se asocia con virtuosos como él (no Acuña, que es promedio, no Meza, que aún está aprendiendo), ¿por qué no confiar en magos como Dybala y Lo Celso? Pero, y en esto quisiera ser enfático al punto de parecer majadero, si Argentina debe ganar, y por varios goles idealmente, de modo tal que, aun ganando Islandia su último partido, los argentinos la superen por diferencia de goles, ¿por qué no alinear de entrada a dos delanteros netos como Higuaín y Agüero, o di María y Agüero, o Pavón y Agüero? (Yo probaría al comienzo con el Pipita y el Kun, juntándolos con Dybala y Messi, y en el segundo tiempo metería a Pavón y quizás al Fideo, según cómo vaya el juego, pero, en cualquier caso, tendría siempre en cancha a dos delanteros francos, y a dos volantes finos de creación, como Messi y Dybala: insisto en que Salvio, Acuña, Pérez y Meza, siendo buenos, no llegan a ser geniales, demoledores, y cuando están los cuatro en cancha, como ocurrió con Croacia, la Argentina deja de ser una selección de élite y pasa a ser un equipo regular, promedio, por algo esos cuatro jugadores no militan en equipos de primerísimo nivel). ¡Vamos Argentina! ¡Todavía se puede! ¡A no tirar la toalla! ¡La fortuna favorece a los audaces, el azar juega con los intrépidos! ¡Y el dolor de los tres goles encajados ante los croatas se convertirá en una gran, incesante alegría, metiéndoles tres o cuatro a los nigerianos! ¡Vamos, que todavía se puede!