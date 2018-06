Comenzaré diciendo que lo que hicieron Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Julen Lopetegui, entonces entrenador de España, me pareció horrible, mercenario, impresentable. Pérez no debió poner en marcha la operación de seducción y fichaje del técnico de la selección en vísperas del mundial, debió pensar en su país primero, no en su club. Lopetegui fue oportunista y desleal, no debió negociar con Pérez, debió decirle hablemos a la vuelta de Rusia, ahora mi prioridad es España y punto, no se habla más. Y si, angurrientos ambos, habían llegado a un acuerdo de palabra, o incluso ya sellado y firmado, ¿cuál era la premura por anunciarlo, poniendo en entredicho la unidad del vestuario, enemistando a Lopetegui con los jugadores del Barcelona en la selección, que no son pocos? ¿No podía el señor Pérez esperar al 16 de julio? ¿Por qué llevaba tanta prisa? Porque quería vanagloriarse de ser un negociador astuto y haber persuadido a quien le sugerían Sergio Ramos y quizás el propio Zidane. Pero los tiempos y las formas, las prepotencias y las felonías, fueron francamente deplorables. Dicho esto, dos errores no hacen un acierto, y tal vez hubiera sido mejor no despedir a Lopetegui, humillándolo, y, de nuevo, poniendo el jaque el bienestar sicológico del plantel. Lopetegui se ha puesto en una situación espantosa, de la que no puede salir ganando en ningún caso: si a España le va bien, todos pensaremos que se privó de disfrutar de esa gloria por elegir un dinerillo más de Pérez, porque su sueldo como técnico de España tampoco era una minucia; y si le va mal, no pocos españoles, incluyendo a muchos forofos del Madrid, le culparán de la debacle. Pifias entonces para Florentino Pérez, por poner su ego desmesurado por delante de todos; para Lopetegui, por pensar en la billetera antes que en la gloria; y para Rubiales, por dejar que el despecho y el orgullo le traicionasen, desoyendo el consejo de los jugadores sabios, como Iniesta, que le sugerían no echar al seleccionador a pocos días del debut. En medio de tan insólitas y aciagas circunstancias, España hizo un buen partido ante Portugal, demostró carácter y estuvo a punto de ganarlo. Pero tropezó con la grandeza ya legendaria de Cristiano Ronaldo, que hizo un partido memorable. No fue Portugal quien empató, fue Cristiano casi en solitario: qué pedazo de jugador, qué ambición depredadora la suya, qué confianza se tiene, qué rapidez mental para entregar la pelota de primera y salir de contra como un misil teledirigido, qué picardía para inventarse un penal que no lo pareció. Fue, a no dudarlo, el mejor del partido, y bien puede que sea el mejor del torneo y hasta el goleador. No es nada fácil convertir tres goles en un partido del mundial. El primero, a ser francos, no pareció penal, pero Cristiano tuvo el mérito de fabricar la jugada y enredarse con Nacho, y eso, la inventiva descarada al filo del reglamento, también es un talento nada despreciable en el fútbol. En el segundo le ayudó De Gea, con pinta de Quijote distraído y melancólico, pero igual el zurdazo llevaba veneno. Y el tercero, a poco del final, fue un tiro libre perfecto, insidioso, pletórico de maestría, raspándole la oreja a Busquets y clavándola allí donde las arañas tejen, salivándolas, sus telas entreveradas y pegajosas. España me gustó, no decepcionó. Costa superó mis expectativas: en el primer gol le pegó a Pepe un manotazo, pero si ya el penal concedido a Cristiano era cuando menos debatible, pareció justo que el árbitro italiano no anulase el gol de Costa. El segundo fue una jugada colectiva muy bien ejecutada, estupendo Busquets buscando de cabeza el segundo palo. Y el tercero, qué golazo de Nacho. Pero, una vez que pasó a comandar el partido, España confió demasiado en sus aptitudes para esconder la pelota, para amansarla y retenerla, para anestesiar el partido y aturdir al rival, y no quiso o no pudo liquidarlo. No contaba con Cristiano. Hechas las sumas y las restas, me parece que España fue mejor y bien pudo ganar. Sin embargo, Cristiano hizo un partido tan hermoso que no merecía perderlo: Piqué le hizo una falta que bien pudo ahorrarse (cuando suben Piqué y Ramos a buscar un córner, España queda muy desprotegida, y Portugal hizo daño de contra, lástima que Guedes, el 17, pareció un amateur cuando Cristiano lo dejó solo para definir), y el aire se preñó de una sensación inquietante de gol, y fue entonces cuando Cristiano le apuntó a la esquina, pellizcó la pelota con un efecto vicioso, De Gea miró pasmado y creo que algo apocado por el fallo del segundo gol portugués, que minó su confianza, y, en cierto modo, se hizo justicia con el empate en los estertores del juego. En España me gustó mucho Isco, que con el correr de los minutos se afianzó y demostró su grandeza. En Portugal descolló Cristiano y los demás acompañaron muy por debajo: todos corren, sudorosos, y Cristiano es como si patinara grácilmente.