Del mismo modo, en el caso de la Península Coreana se podría argumentar que nada de lo que ha sucedido durante el siglo XX, hasta hoy, pudiera pavimentar el camino a un potencial acuerdo de paz coreano. El asunto que dividió a las dos Coreas es, probablemente, el mayor conflicto inacabado del siglo XX, y por supuesto, extendido hasta este siglo. Comenzó en 1948, se convirtió en una guerra de poder duro entre la ex Unión Soviética y los EEUU, arrastró e involucró a China y continuó a su fase actual, discutible incluso, pero no menos compleja. El conflicto creó una de las últimas naciones divididas en la tierra, gobernada por regímenes que no podrían ser más diferentes: la tecnocracia surcoreana por un lado y el estado ideológico norcoreano impulsado por el culto a la personalidad, por el otro.