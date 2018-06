Cuando el FMI dice que el plan es del Gobierno -para no comprometer su imagen en la receta económica que él mismo propone para el país, desde que ocupa el rol de ministro de Economía que el gobierno hasta ahora no tenía– es porque ve que el gobierno no convoca al conjunto de los sectores políticos, económicos y sociales para garantizar un grado de gobernabilidad que permita armonizar las exigencias del propio FMI, con las demandas sociales.