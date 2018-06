Por eso estaré haciendo barra por todos los que se enfrenten con Rusia, el anfitrión. El autócrata ruso Putin, zar moderno en un país sin tradiciones democráticas, tendrá las cosas bien amañadas, supongo, para que su selección avance todo cuanto pueda. No me sorprendería que los árbitros le diesen una mano. Si no lo hacen, correrán el riesgo de que, tiempo después, un amigo de Putin los invite a tomar el té y vierta sobre la infusión unas gotas invisibles de plutonio. Putin, bien se sabe, es un espía profesional, entrenado en matar, y no le tiembla el pulso cuando ordena envenenar a sus adversarios, sean magnates, periodistas o políticos, estén en Rusia, Ucrania, o el Reino Unido. No he ido a Rusia ni iré mientras ese país esté gobernado por un rufián como Putin. No me importa que sea popular: la historia está repleta de dictadores que en su día gozaron de favor popular, lo que no los hizo menos despreciables. Espero que Rusia se atolle, se empantane en la primera vuelta. Me encantaría que clasificaran Uruguay y Egipto. A Uruguay, cómo no quererlo: es un país noble, civilizado, admirable, gobernado por gente honorable, y su selección ha sido siempre un faro de garra y buen juego. No sé nada de Egipto, salvo que está gobernado por un dictador militar de derechas, el mariscal Al Sisi (que, hasta donde sé, de sissy no tiene nada). Sin embargo, en esa selección juega Salah, que es un genio y fue vilmente lesionado por el canalla de Ramos: espero que se recupere y ayude a su equipo a clasificar. Y sería estupendo si Egipto quedara segundo y España primera en sus grupos, porque así se encontrarían en octavos el facineroso de Ramos y el mago lisiado de Salah.