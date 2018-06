Con Carlos Manuel asistíamos raramente a clases. Más a menudo íbamos a la playa, fumábamos marihuana, desafiábamos el futuro, nos sentíamos inmortales. La sola idea de ser abogados honorables parecía reñida con nuestra textura más humana, que nos arrojaba sin tardanza a los placeres mundanos. No puedo olvidar las tardes en la playa, los baños de mar, las duchas compartidas, las siestas juntos. Fue un enamoramiento casto, sin tocarnos ni besarnos, pero me consumió por completo, una llamarada ardiente devorando mis entrañas y educándome en la pasión desdichada, no correspondida. Porque una noche me pasé a hurtadillas a su cama y le dije que lo amaba y quise besarlo, y él me pidió que me alejara de inmediato y nunca más le propusiera tal cosa. Me vestí, subí a mi auto, manejé a toda prisa, paré en una farmacia, compré pastillas para dormir, me registré en un hotel y las tomé todas, deseando interrumpir mi vida, o cuando menos ese dolor inenarrable, aquella vergüenza inconfesable. Me quise matar porque amaba a un amigo y él no me amaba, y porque la idea de ser famoso y, al mismo tiempo, vulnerable a la belleza masculina, me parecía simplemente inviable, invivible. Pero no me maté, así de torpe fui. Dormí mucho y desperté y nunca más quise acercarme a Carlos Manuel, pues me cohibían el pudor y la vergüenza. Fue entonces cuando terminaron, a un tiempo, nuestra amistad y mi amor lisiado por él. Aunque probablemente seguí amándolo a solas y en silencio mucho tiempo más.