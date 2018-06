Pero no todo sale como el mal vaticina, y ahora tenemos una mayor contundencia entre los demócratas del mundo decididos a secundar a los venezolanos en su larga y dolorosa lucha por la liberación. Este pasado viernes EEUU acusó a Nicolás Maduro de cometer "Crímenes contra la humanidad" en Venezuela. Y el gobierno de Donald Trump advirtió que "no habrá límites" en su respuesta con sanciones al régimen chavista que "mata de hambre a su propio pueblo y usan la comida para la manipulación política". Comparaciones tan horriblemente ciertas como las de equiparar al ilegal que pretende ocupar la presidencia de Venezuela por 6 años más, con Saloth Sar, ​el dictador y genocida camboyano conocido como Pol Pot, ya no da lugar ni a convenios ni a benignidades.