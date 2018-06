Una cosa no exime la otra, también es cierto que en todos los conflictos que asolaron los países árabes en los últimos 50 años, desde la guerra civil libanesa en los años 70, pasando por la guerra Irán-Irak en los 80; y hasta la actual guerra civil siria, "no ha existido moral en la política de los países centrales en la comunidad internacional. En tal situación, el interés propio dictó sus políticas, y los intereses, en última instancia no son más intereses económicos".