Para salvar las apariencias, el gobierno agita el fantasma de una inminente crisis financiera internacional que azotará las costas de los países emergentes. Pero, la verdad es que mucho alboroto ha generado entre los analistas del mercado financiero internacional el hecho que el rendimiento de los bonos del Tesoro americano rompiera la barrera del 3% recientemente. No se trata de un nivel particular por sí mismo, a no ser por el significado que le asigna el común de los inversores.